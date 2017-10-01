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Александр Точилин: "Динамо" не хватало свежести и какой-то злости

Главный тренер "Динамо СПб" Александр Точилин прокомментировал поражение от "Оренбурга" (0:1) в домашнем матче 16-го тура ФНЛ.

"Обидное поражение. Обидно, что потеряли очень важные для нас три очка. Но есть на это и объективные причины. После кубкового матча с "Зенитом" и непростой игры с "Сибирью" в предыдущем туре не хватало свежести и какой-то злости. Хотя ребята старались преломить ход встречи, владели преимущества. Не хватило агрессии именно впереди, мало ударов. Хотя в том и заслуга "Оренбурга", который хорошо защищался. К сожалению, мы в этом сезоне мы часто даем "подарки" сопернику, уже в начале игры получая 0:1. У команды уровня "Оренбурга" такое преимущество отыграть уже очень трудно", - цитирует Точилина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Точилин Динамо СПБ Оренбург
Сегодня, 15:12
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