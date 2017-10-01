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"Арарат" обыграл на выезде "Строгино"

ПФЛ

Центр

11-й тур

"Строгино" (Москва) – "Арарат" (Москва) – 1:2 (1:2)

Голы: Небиеридзе, 8 (1:0). Ребко, 23 (1:1). Павлюченко, 41 (1:2).
Сегодня, 19:28
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