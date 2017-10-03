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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: в "Томи" не получали зарплату с мая
Игрокам, тренерам и сотрудникам "Томи" в последний раз перечисляли зарплату за май, сообщает "Матч ТВ".
Напомним, что в июне томский клуб получил транш в размере 250 миллионов рублей от спонсора – "Газпромнефти", что позволило закрыть долги за 2016-й и первую половину 2017 года, а также заплатить проценты, набежавшие по контрактам игроков, подававших на Палату по разрешению споров РФС. Еще часть средств ушла на покрытие расходов по лечению футболистов и обеспечение текущей жизнедеятельности "Томи". Только за два дня до старта первенства ФНЛ зелено-белые смогли открыть заявку.
Теперь в клубе скопился новый долг. Новички команды еще ни разу не получали зарплату в текущем сезоне.
Напомним, что в июне томский клуб получил транш в размере 250 миллионов рублей от спонсора – "Газпромнефти", что позволило закрыть долги за 2016-й и первую половину 2017 года, а также заплатить проценты, набежавшие по контрактам игроков, подававших на Палату по разрешению споров РФС. Еще часть средств ушла на покрытие расходов по лечению футболистов и обеспечение текущей жизнедеятельности "Томи". Только за два дня до старта первенства ФНЛ зелено-белые смогли открыть заявку.
Теперь в клубе скопился новый долг. Новички команды еще ни разу не получали зарплату в текущем сезоне.
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