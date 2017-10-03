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Источник: в "Томи" не получали зарплату с мая

Игрокам, тренерам и сотрудникам "Томи" в последний раз перечисляли зарплату за май, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что в июне томский клуб получил транш в размере 250 миллионов рублей от спонсора – "Газпромнефти", что позволило закрыть долги за 2016-й и первую половину 2017 года, а также заплатить проценты, набежавшие по контрактам игроков, подававших на Палату по разрешению споров РФС. Еще часть средств ушла на покрытие расходов по лечению футболистов и обеспечение текущей жизнедеятельности "Томи". Только за два дня до старта первенства ФНЛ зелено-белые смогли открыть заявку.

Теперь в клубе скопился новый долг. Новички команды еще ни разу не получали зарплату в текущем сезоне.
Теги: Томь
Сегодня, 18:40
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№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хотят денег - пусть идут работать!
Пусть посчитают, сколько болельщиков приходит посмотреть на их игру, умножат на стоимость билетов, вычтут стоимость аренды стадиона и поделят на всех,включая тренеров и водителя автобуса!
Да эти дармоеды ещё должны области!
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
за то ЧМ в России...Зениту на соколов 4 лярда для разгона бакланов..

А зачем там футбол, если разобраться? Сколько ходило на томь, когда они в вышке были? В казани БЕСПЛАТНО билеты раздают, их и то выкидывают! Сколько можно вкладывать деньги в мертвый проект? Для кого он нужен?? Не ходят зрители-закрывать!!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: grisha (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
а на буровую....или в шахту...или на лесоповал..там платят..

Кто ж тебя туда возьмет с игрушечной лопаткой - вот поднимешь настоящую, приезжай
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
а на буровую....или в шахту...или на лесоповал..там платят..
очень чёрный юмор..
за то ЧМ в России...Зениту на соколов 4 лярда для разгона бакланов..
Регистрация: 6.09.2013
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