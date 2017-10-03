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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Томь": в острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит
Пресс-служба "Томи" прокомментировала появившуюся информацию о том, что в команде не платят с мая зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам.
"В острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит. Те проблемы, о которых много говорили зимой и в прошлом году, остро перед клубом в этом году не стоят. Есть небольшие задолженности, но абсолютно ясна картина, что и когда мы получим.
У нас есть представление и понимание, как этот вопрос будет решаться. Сейчас нас больше волнуют проблемы не финансового, а спортивного характера", — сообщили в пресс-службе томского клуба.
"Чемпионат.сом"
"В острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит. Те проблемы, о которых много говорили зимой и в прошлом году, остро перед клубом в этом году не стоят. Есть небольшие задолженности, но абсолютно ясна картина, что и когда мы получим.
У нас есть представление и понимание, как этот вопрос будет решаться. Сейчас нас больше волнуют проблемы не финансового, а спортивного характера", — сообщили в пресс-службе томского клуба.
"Чемпионат.сом"
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