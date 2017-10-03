"Томь": в острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит

Пресс-служба "Томи" прокомментировала появившуюся информацию о том, что в команде не платят с мая зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам."В острой фазе финансовый вопрос сейчас не стоит. Те проблемы, о которых много говорили зимой и в прошлом году, остро перед клубом в этом году не стоят. Есть небольшие задолженности, но абсолютно ясна картина, что и когда мы получим.У нас есть представление и понимание, как этот вопрос будет решаться. Сейчас нас больше волнуют проблемы не финансового, а спортивного характера", — сообщили в пресс-службе томского клуба.