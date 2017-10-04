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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Президент ФНЛ: пока вопрос видеоповторов не рассматривали
Руководство ФНЛ еще не рассматривало возможность введения видеоповторов, заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.
"Пока мы этот вопрос не рассматривали. Отношение к видеоповторам высказывают разные люди. Мне кажется, что это правильнее обсуждать, когда эксперимент, который проводит международная федерация, примет какие-то рамки, будут требования. Сейчас и у специалистов нашей страны возникают не то чтобы вопросы, а ждут выработки критериев. Ясно, что это является явлением времени, и, скорее всего, необходимо. А что касается ФНЛ, повторюсь, мы этот вопрос даже не обсуждали", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
"Пока мы этот вопрос не рассматривали. Отношение к видеоповторам высказывают разные люди. Мне кажется, что это правильнее обсуждать, когда эксперимент, который проводит международная федерация, примет какие-то рамки, будут требования. Сейчас и у специалистов нашей страны возникают не то чтобы вопросы, а ждут выработки критериев. Ясно, что это является явлением времени, и, скорее всего, необходимо. А что касается ФНЛ, повторюсь, мы этот вопрос даже не обсуждали", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
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