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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Сергей Давыдов: период карьеры в "Арарате" навсегда останется в моей памяти
Нападающий Сергей Давыдов, покинувший "Арарат", пожелал клубу успехов в будущем.
"Я провел четыре замечательных месяца в составе "Арарата". Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти. Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведенное в команде. Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнеров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю "Арарату" больших побед и достижения новых высот!", - цитирует Давыдова пресс-служба клуба.
"Я провел четыре замечательных месяца в составе "Арарата". Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти. Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведенное в команде. Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнеров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю "Арарату" больших побед и достижения новых высот!", - цитирует Давыдова пресс-служба клуба.
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