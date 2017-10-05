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Сергей Давыдов: период карьеры в "Арарате" навсегда останется в моей памяти

Нападающий Сергей Давыдов, покинувший "Арарат", пожелал клубу успехов в будущем.

"Я провел четыре замечательных месяца в составе "Арарата". Этот период карьеры навсегда останется в моей памяти. Мне было очень приятно стать частью потрясающего коллектива. Благодарен клубу за время, проведенное в команде. Я всегда чувствовал поддержку руководства, партнеров и болельщиков. В каждом матче я пытался выкладываться на максимуме своих возможностей. Но настал момент, когда наши пути должны разойтись. Очень признателен руководству за то, что оно не стало чинить препятствия моему уходу. Желаю "Арарату" больших побед и достижения новых высот!", - цитирует Давыдова пресс-служба клуба.
Теги: Арарат
Сегодня, 20:06
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
достижения новых высот

для новых надо хотя бы одну высоту покорить для начала
а так шаблонное заявление, только меняйте имя заявителя и имя того, кому адресовано


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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