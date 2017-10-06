Возбуждено уголовное дело по факту избиения фанатов "Крыльев Советов" в Оренбурге

Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" в по факту избиения футбольных фанатов в Оренбурге.Инцидент произошел 2 сентября после матча между "Оренбургом" и "Крыльями Советов", когда силовики устроили драку с самарскими болельщиками."В конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. Вот как его описывают представители футбольного клуба "Крылья Советов" на своем официальном сайте: "До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента полицейские зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС.Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН (Росгвардия) и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения", – отметили в Комитете по предотвращению пыток.