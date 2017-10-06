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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Возбуждено уголовное дело по факту избиения фанатов "Крыльев Советов" в Оренбурге
Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" в по факту избиения футбольных фанатов в Оренбурге.
Инцидент произошел 2 сентября после матча между "Оренбургом" и "Крыльями Советов", когда силовики устроили драку с самарскими болельщиками.
"В конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. Вот как его описывают представители футбольного клуба "Крылья Советов" на своем официальном сайте: "До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента полицейские зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС.
Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН (Росгвардия) и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения", – отметили в Комитете по предотвращению пыток.
Orenday.ru
Инцидент произошел 2 сентября после матча между "Оренбургом" и "Крыльями Советов", когда силовики устроили драку с самарскими болельщиками.
"В конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов. Вот как его описывают представители футбольного клуба "Крылья Советов" на своем официальном сайте: "До 89-й минуты реакция правоохранительных органов и служб, отвечающих за безопасность, была адекватной. До момента, когда на секторе самарцев был зажжен и брошен файер. После этого инцидента полицейские зашли на гостевой сектор и попытались задержать нарушителя во время матча непосредственно на секторе, что противоречит рекомендациям со стороны РФС.
Такое поведение сотрудников правоохранительных органов спровоцировало беспорядки в самом секторе, после чего туда ворвался ОМОН (Росгвардия) и пустил в ход дубинки. В результате чего пострадало большое количество болельщиков, которые не имели никакого отношения к совершению правонарушения", – отметили в Комитете по предотвращению пыток.
Orenday.ru
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