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На матче "Факел" – "Крылья Советов" ожидается около 4-х тысяч болельщиков

Сегодня утром в Воронеже на "Центральном стадионе Профсоюзов" состоялось предматчевое совещание, посвященное поединку 17-го тура ФНЛ "Факел" – "Крылья Советов".

На нем клубы представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в футболках синего цвета, футболисты "Факела" сыграют в белой форме.

На матче ожидается около четырех тысяч болельщиков. 30 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Вход для самарских любителей футбола будет бесплатным.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Факел Крылья Советов
Сегодня, 16:48
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