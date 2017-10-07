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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Барселону" в ФНЛ. Анонс 17-го тура (1)
На матче "Факел" – "Крылья Советов" ожидается около 4-х тысяч болельщиков
Сегодня утром в Воронеже на "Центральном стадионе Профсоюзов" состоялось предматчевое совещание, посвященное поединку 17-го тура ФНЛ "Факел" – "Крылья Советов".
На нем клубы представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в футболках синего цвета, футболисты "Факела" сыграют в белой форме.
На матче ожидается около четырех тысяч болельщиков. 30 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Вход для самарских любителей футбола будет бесплатным.
ФК "Крылья Советов"
На нем клубы представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в футболках синего цвета, футболисты "Факела" сыграют в белой форме.
На матче ожидается около четырех тысяч болельщиков. 30 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Вход для самарских любителей футбола будет бесплатным.
ФК "Крылья Советов"
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