На матче "Факел" – "Крылья Советов" ожидается около 4-х тысяч болельщиков

Сегодня утром в Воронеже на "Центральном стадионе Профсоюзов" состоялось предматчевое совещание, посвященное поединку 17-го тура ФНЛ "Факел" – "Крылья Советов".На нем клубы представили свою игровую форму. Самарцы выйдут на поле в футболках синего цвета, футболисты "Факела" сыграют в белой форме.На матче ожидается около четырех тысяч болельщиков. 30 из них будут поддерживать "Крылья Советов". Вход для самарских любителей футбола будет бесплатным.