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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Ирхин: по игре "Енисей" - сильнейшая команда ФНЛ
Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал поражение от "Енисея" в 17-м туре ФНЛ.
"Все комментарии на табло – 4:1. Просто хочу поздравить "Енисей" с достойной игрой и положительным результатом. Все по делу. Мы сами наделали ошибок, поэтому будем разбираться.
В нынешнем сезоне "Енисей" играет более уверенно, лучше контролирует мяч. Я бы сказал, что в другой футбол играет. "Енисей" сразу занял лидирующие позиции, выглядит более солидно. По игре это сильнейшая команда ФНЛ, на мой взгляд. Желаю решить поставленные задачи", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ
"Все комментарии на табло – 4:1. Просто хочу поздравить "Енисей" с достойной игрой и положительным результатом. Все по делу. Мы сами наделали ошибок, поэтому будем разбираться.
В нынешнем сезоне "Енисей" играет более уверенно, лучше контролирует мяч. Я бы сказал, что в другой футбол играет. "Енисей" сразу занял лидирующие позиции, выглядит более солидно. По игре это сильнейшая команда ФНЛ, на мой взгляд. Желаю решить поставленные задачи", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ
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