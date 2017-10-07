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Александр Ирхин: по игре "Енисей" - сильнейшая команда ФНЛ

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин прокомментировал поражение от "Енисея" в 17-м туре ФНЛ.

"Все комментарии на табло – 4:1. Просто хочу поздравить "Енисей" с достойной игрой и положительным результатом. Все по делу. Мы сами наделали ошибок, поэтому будем разбираться.

В нынешнем сезоне "Енисей" играет более уверенно, лучше контролирует мяч. Я бы сказал, что в другой футбол играет. "Енисей" сразу занял лидирующие позиции, выглядит более солидно. По игре это сильнейшая команда ФНЛ, на мой взгляд. Желаю решить поставленные задачи", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ
Теги: Ирхин Енисей Химки
Сегодня, 18:13
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