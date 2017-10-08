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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Тихонов: не должны были терять очки
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение от "Факела" (0:1) в матче 17-го тура ФНЛ.
"Несколько ошибок, которые мы допустили в первом тайме, привели к тому, что мы проиграли. У нас были очень хороши моменты и подходы, но мы не смогли их реализовать. Я поздравляю "Факел". Ребята заслужили победу своей самоотдачей и желанием. Мы же не должны были терять очки. Но выигрывает тот, кто забивает. Мои поздравления "Факелу", - приводит слова Тихонова официальный сайт "Крыльев".
"Несколько ошибок, которые мы допустили в первом тайме, привели к тому, что мы проиграли. У нас были очень хороши моменты и подходы, но мы не смогли их реализовать. Я поздравляю "Факел". Ребята заслужили победу своей самоотдачей и желанием. Мы же не должны были терять очки. Но выигрывает тот, кто забивает. Мои поздравления "Факелу", - приводит слова Тихонова официальный сайт "Крыльев".
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