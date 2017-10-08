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Владимир Федотов: бросаем играть уже который раз

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Тюменью" (3:0) в 17-м туре ФНЛ.

"Хороший поединок с множеством моментов. Мы хорошо начали матч, но после забитых голов начались мучения. Бросаем играть уже который раз. Будем работать, чтобы исправить этот недостаток. Команда соперника могла нас распечатать , но мы победили. Соперник непростой, это было видно. Нас заставили попотеть. Мы довольны результатом", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Оренбург Тюмень
Сегодня, 09:03
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