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Николай Писарев: знали, что борьба будет идти до последних минут

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев поделился мнением о матче против "Ротора" в 17-м туре ФНЛ.

"Это была игра двух соседей по нижней части турнирной таблицы. Мы ее именно такой себе и представляли. Знали, что борьба будет идти на поле до последних минут, до самого финального свистка. Надеюсь, что игра понравилась зрителям", - цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Писарев Олимпиец Ротор
Сегодня, 14:10
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