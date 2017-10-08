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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Павел Гусев: "Крылья Советов" - одни из лидеров, они уже одной ногой в премьер-лиге
Главный тренер "Факела" Павел Гусев высказался о победе над "Крыльями Советов" (1:0).
"Поздравляю наших болельщиков с победой. Благодарю ребят за игру. В этом матче были проблески той команды, которую хотелось бы видеть. С самоотдачей подкрепленной игрой. Игра была хорошая с нашей стороны. Соперник – один из лидеров, который уже одной ногой в премьер-лиге, а мы шли на последнем месте. Это угнетало и мы постарались вывести игроков из угнетенного состояния. Использовали высокий прессинг, а это очень энергозатратная работа, требующая много физических сил. Но мы выдержали весь матч. Во втором тайме знали, что волжане пойдут в атаку и захотят отыграться. Мы уповали на контратаки. И создали моменты", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
"Поздравляю наших болельщиков с победой. Благодарю ребят за игру. В этом матче были проблески той команды, которую хотелось бы видеть. С самоотдачей подкрепленной игрой. Игра была хорошая с нашей стороны. Соперник – один из лидеров, который уже одной ногой в премьер-лиге, а мы шли на последнем месте. Это угнетало и мы постарались вывести игроков из угнетенного состояния. Использовали высокий прессинг, а это очень энергозатратная работа, требующая много физических сил. Но мы выдержали весь матч. Во втором тайме знали, что волжане пойдут в атаку и захотят отыграться. Мы уповали на контратаки. И создали моменты", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
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