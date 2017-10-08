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Александр Точилин: мы одна из немногих команд, которая увозит очки из Тамбова

Главный тренер "Динамо СПб" Александр Точилин прокомментировал ничью с "Тамбовом" в 17-м туре ФНЛ.

"Получилось хорошая и боевая ничья, которая должна была понравиться зрителям. Были острые моменты. Хозяева имели инициативу в первом тайме. А вот после перерыва уже мы владели преимуществом. Но не реализовали свои моменты. Результат закономерен и нас устраивает. Мы одна из немногих команд, которая увозит очки из Тамбова", - цитирует Точилина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Точилин Динамо СПБ Тамбов
Сегодня, 18:03
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