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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Юран: наш футболист побывал в нокауте в матче с "Торпедо"
Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран рассказал, что полузащитник красногорского клуба Евгений Алдонин побывал в нокауте во втором тайме домашнего матча 12-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" с московским "Торпедо".
"Алдонин получил нокаут, когда Артем Юран выбивал мяч. Даже мне было больно, когда я на бровке стоял. Это пример, который надо показывать игрокам и клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Алдонин встал, вернулся и доиграл матч.
Он ответственный, не пропускает ни одной тренировки, нет футболиста такого уровня, который так будет относиться к делу. Не стану приглашать кого-то просто потому, что он раньше играл на хорошем уровне, я боюсь увидеть плохое отношение к делу, и это может привести к конфликту, одолжение делать не надо. Таких игроков считанное количество, есть еще Роман Павлюченко", - цитирует Юрана ТАСС.
"Алдонин получил нокаут, когда Артем Юран выбивал мяч. Даже мне было больно, когда я на бровке стоял. Это пример, который надо показывать игрокам и клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Алдонин встал, вернулся и доиграл матч.
Он ответственный, не пропускает ни одной тренировки, нет футболиста такого уровня, который так будет относиться к делу. Не стану приглашать кого-то просто потому, что он раньше играл на хорошем уровне, я боюсь увидеть плохое отношение к делу, и это может привести к конфликту, одолжение делать не надо. Таких игроков считанное количество, есть еще Роман Павлюченко", - цитирует Юрана ТАСС.
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