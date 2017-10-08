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Тренер брянского "Динамо": финансы являются главной спортивной составляющей в ПФЛ

Главным фактором при выступлении в РФПЛ является финансовое положение клуба, рассказал главный тренер брянского "Динамо" Софербий Ешугов.

В субботу московский "Арарат" на своем поле со счетом 1:0 обыграл брянское "Динамо" в матче 12-го тура первенства ПФЛ зоны "Центр".

"На мой взгляд, сложный получился сегодня матч. Мы имели несколько хороших моментов, которые не смогли реализовать. Не хочется вести разговоры в пользу бедных, но порой мне кажется, что деньги являются главной спортивной составляющей, когда играешь в Профессиональной футбольной лиге. О какой борьбе за выход в первый дивизион может идти речь, когда твой бюджет в десять раз меньше, чем у соперника", - цитирует Ешугова ТАСС.
Сегодня, 20:24
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№1 Написал: Shabnak (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
А с другой стороны, что в высшем дивизионе делать с бюджетом такого уровня?
Регистрация: 28.01.2012
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