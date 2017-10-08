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Дмитрий Аленичев: добились вполне закономерной победы

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился своими мыслями после матча 17-го тура ФНЛ с "Химками" (4:1).

— Единственное негативное впечатление оставили первые пятнадцать минут, когда мы долго входили в игру, раскачивались. И, конечно, тот гол, который мы пропустили в раздевалку, был необязательным. Ошибки присутствуют в каждой игре, разберемся. Считаю, владели преимуществом и добились вполне закономерной победы.

— Чепчугов второй матч отсутствовал в заявке. Что с ним?

— Он травмирован, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале. Вынужденная замена Камеша? У него всего лишь ушиб.

ФК "Енисей"
Теги: Енисей Аленичев Химки
Вчера, 23:06
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