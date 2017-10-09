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Галстян назначен первым вице-президентом "Арарата"

Старший тренер "Арарата" Погос Галстян займет должность первого вице-президента клуба.

Отмечается, что 56-летний специалист продолжит работу и в тренерском штабе команды.

ФК "Арарат"
Теги: Арарат
Сегодня, 21:13
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