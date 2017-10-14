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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Даев: игроки "Торпедо" сдавали матч? Не пойман – не вор
Бывший главный тренер "Торпедо" Вячеслав Даев прокомментировал слова экс-владельца клуба Владимира Алешина о вылете команды из первого дивизиона в ПФЛ.
- "Торпедо" проиграло "Носте" в предпоследнем туре и вылетело в ПФЛ. Хорошо помните тот матч?
– Не очень. Но эмоции, конечно, отрицательные, негативные… А что еще я могу сказать? Сейчас трудно о чем-то говорить. Не пойман – не вор. Никаких доказательств нет. Можно констатировать, что просто плохо играли.
– У вас не сложилось ощущения, что защитники ошибались специально?
– Вы знаете, у нас таких ошибок было очень много за тот сезон. Всяких разных… Игра с "Ностой" не стояла особняком. Разные бывают ошибки. Ляпы допускают и в премьер-лиге. Мне трудно судить. А голословно утверждать я не берусь. Нельзя высказывать подозрения, не имея на руках доказательств.
– А по ходу сезона вам не казалось, что ряд игроков специально сливают матчи?
– Дело в том, что эту команду набирал не я. С кем-то мне удалось найти общий язык, с кем-то – нет. Может быть, действительно, кто-то не хотел играть. Но мне кажется, из тех, кто выходил на поле – у всех было желание выступать за команду.
– Правда, что в перерыве матча Денис Тумасян высказал об остальных игроках все, что он думает, и даже началась заваруха?
– Я не помню. Мне сложно судить, к кому у меня больше претензий, к кому – меньше. Это же было девять лет назад. Я уже забыл тот сезон как кошмарный сон. И особо вспоминать его не хочется.
– То есть, не пытались разобраться в причинах случившегося?
– У меня нет никаких доказательств. А высказывать голословные обвинения – неправильно.
"Спорт-Экспресс"
- "Торпедо" проиграло "Носте" в предпоследнем туре и вылетело в ПФЛ. Хорошо помните тот матч?
– Не очень. Но эмоции, конечно, отрицательные, негативные… А что еще я могу сказать? Сейчас трудно о чем-то говорить. Не пойман – не вор. Никаких доказательств нет. Можно констатировать, что просто плохо играли.
– У вас не сложилось ощущения, что защитники ошибались специально?
– Вы знаете, у нас таких ошибок было очень много за тот сезон. Всяких разных… Игра с "Ностой" не стояла особняком. Разные бывают ошибки. Ляпы допускают и в премьер-лиге. Мне трудно судить. А голословно утверждать я не берусь. Нельзя высказывать подозрения, не имея на руках доказательств.
– А по ходу сезона вам не казалось, что ряд игроков специально сливают матчи?
– Дело в том, что эту команду набирал не я. С кем-то мне удалось найти общий язык, с кем-то – нет. Может быть, действительно, кто-то не хотел играть. Но мне кажется, из тех, кто выходил на поле – у всех было желание выступать за команду.
– Правда, что в перерыве матча Денис Тумасян высказал об остальных игроках все, что он думает, и даже началась заваруха?
– Я не помню. Мне сложно судить, к кому у меня больше претензий, к кому – меньше. Это же было девять лет назад. Я уже забыл тот сезон как кошмарный сон. И особо вспоминать его не хочется.
– То есть, не пытались разобраться в причинах случившегося?
– У меня нет никаких доказательств. А высказывать голословные обвинения – неправильно.
"Спорт-Экспресс"
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