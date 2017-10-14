Вячеслав Даев: игроки "Торпедо" сдавали матч? Не пойман – не вор

Бывший главный тренер "Торпедо" Вячеслав Даев прокомментировал слова экс-владельца клуба Владимира Алешина о вылете команды из первого дивизиона в ПФЛ.– Не очень. Но эмоции, конечно, отрицательные, негативные… А что еще я могу сказать? Сейчас трудно о чем-то говорить. Не пойман – не вор. Никаких доказательств нет. Можно констатировать, что просто плохо играли.– Вы знаете, у нас таких ошибок было очень много за тот сезон. Всяких разных… Игра с "Ностой" не стояла особняком. Разные бывают ошибки. Ляпы допускают и в премьер-лиге. Мне трудно судить. А голословно утверждать я не берусь. Нельзя высказывать подозрения, не имея на руках доказательств.– А по ходу сезона вам не казалось, что ряд игроков специально сливают матчи?– Дело в том, что эту команду набирал не я. С кем-то мне удалось найти общий язык, с кем-то – нет. Может быть, действительно, кто-то не хотел играть. Но мне кажется, из тех, кто выходил на поле – у всех было желание выступать за команду.– Я не помню. Мне сложно судить, к кому у меня больше претензий, к кому – меньше. Это же было девять лет назад. Я уже забыл тот сезон как кошмарный сон. И особо вспоминать его не хочется.– У меня нет никаких доказательств. А высказывать голословные обвинения – неправильно.