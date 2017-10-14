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Банковские счета саранской "Мордовии" арестованы

Банковские счета "Мордовии" арестованы, сообщают "Известия Мордовии".

В пресс-службе клуба данный факт не подтвердили, но и не опровергли.

"Комментарии руководства клуба по этому вопросу будут даны позже", – заявили в клубе.
Теги: Мордовия
Сегодня, 03:44
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