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Дмитрий Гунько: "Спартак-2" опасался ведущего треугольника "Динамо"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 18-го тура первенства ФНЛ с петербургским "Динамо" (2:2) посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

"Думаю, болельщикам игра понравилась. Команды забили четыре мяча. У нас было два хороших шанса во втором тайме, могли довести матч до победы, но мы не реализовали свои возможности. Есть гандикап для работы футболистов. Будем совершенствовать их мастерство.
Опасались ведущего треугольника "Динамо" в центре поля. Эти ребята действительно проявили себя – Песегов забил гол. Наши ребята не опустили рук, имели моменты, создавали давление и забил гол на 90-й минуте", - цитирует Гунько "Спорт-Экспресс".
Теги: Гунько Спартак-2 Динамо СПБ
Сегодня, 17:02
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