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Дмитрий Аленичев: на мой взгляд, более закономерна была бы ничья

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над "Волгарем" (2:1) в ФНЛ.

"Мы готовились к непростой игре, понимали, что "Волгарь" три матча подряд проиграл, поэтому сегодня у них была запредельная самоотдача, высокая мотивация, о чем я предупреждал ребят перед матчем. Говорили на теории об опасных стандартах хозяев, откуда и получили обидный мяч. Начали первый тайм достаточно пассивно. Возможно, сказался тринадцатичасовой перелет. В перерыве сделали перестановку, по ходу второго тайма произвели еще несколько изменений, в результате чего добавили в скорости, движении, что привело к победе. Рады, что забили голы те игроки, которые вышли на замену. Понимаю разочарование тренеров и игроков «Волгаря», но футбол иногда бывает несправедлив, как сегодня. На мой взгляд, более закономерна была бы ничья, учитывая сумасшедшую самоотдачу соперника", - цитирует Аленичева сайт ФНЛ.
Теги: Аленичев Волгарь Енисей
Вчера, 23:31
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