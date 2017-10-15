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Владимир Федотов: мы полностью контролировали ход матча с "Сибирью"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Сибирью" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.

"я думаю, что мы контролировали ход поединка в течение всего матча. В первом тайме имели очень много моментов с фланга, но не хватало последнего паса и завершающего удара. К сожалению, мы не можем встретиться в штрафной с мячом и реализовать создаваемые нами моменты. Был ряд хороших моментов после стандартных положений, но здорово сыграл Цыган - надо отдать ему должное. У наших ворот всё было достаточно спокойно, за исключением момента на последних минутах, когда мы не сыграли плотно, дали развиться быстрой атаке, был неприятный прострел, когда первый раз за игру было что-то тревожное", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Сибирь Оренбург
Сегодня, 19:55
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