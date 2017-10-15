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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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«Енисей» уходит в отрыв от «Крыльев Советов». «Оренбург» продолжает побеждать. Обзор 18-го тура первенства ФНЛ
«Енисей» уходит в отрыв от «Крыльев Советов». «Оренбург» продолжает побеждать. Обзор 18-го тура первенства ФНЛ
Владимир Федотов: мы полностью контролировали ход матча с "Сибирью"
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Сибирью" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.
"я думаю, что мы контролировали ход поединка в течение всего матча. В первом тайме имели очень много моментов с фланга, но не хватало последнего паса и завершающего удара. К сожалению, мы не можем встретиться в штрафной с мячом и реализовать создаваемые нами моменты. Был ряд хороших моментов после стандартных положений, но здорово сыграл Цыган - надо отдать ему должное. У наших ворот всё было достаточно спокойно, за исключением момента на последних минутах, когда мы не сыграли плотно, дали развиться быстрой атаке, был неприятный прострел, когда первый раз за игру было что-то тревожное", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
"я думаю, что мы контролировали ход поединка в течение всего матча. В первом тайме имели очень много моментов с фланга, но не хватало последнего паса и завершающего удара. К сожалению, мы не можем встретиться в штрафной с мячом и реализовать создаваемые нами моменты. Был ряд хороших моментов после стандартных положений, но здорово сыграл Цыган - надо отдать ему должное. У наших ворот всё было достаточно спокойно, за исключением момента на последних минутах, когда мы не сыграли плотно, дали развиться быстрой атаке, был неприятный прострел, когда первый раз за игру было что-то тревожное", - цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
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