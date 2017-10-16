Александр Кутьин: "Енисею" нужно смотреть только вперед, не оглядываться

Нападающий "Енисея" Александр Кутьин высказался о победе над "Волгарем" (2:1) в матче 18-го тура ФНЛ.– Нам удалось переломить игру за счет нескольких компонентов – движения, скорости, агрессии, в которых мы добавили во втором тайме. Поэтому получилось так, что начали создавать моменты, забили два мяча и победили.– Я бы не сказал, что игра не складывалась. У "Волгаря" были силы, они грамотно оборонялись, не оставляли свободных зон, а после гола всей командой отошли назад, чтобы сохранить результат. Но нам удалось дважды вскрыть эту оборону.– После каждой победы чувствуется позитив, тем более если это волевая победа благодаря голу, забитому в концовке. Нам нужно выигрывать в каждом матче и смотреть только вперед, не оглядываться.