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Юрий Газзаев: если бы не два "стандарта" соперника, то мы вполне могли и выиграть

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал домашнее поражение от "Енисея" (1:2) в 18-м туре ФНЛ.

"Нужно анализировать и тогда всё становится на свои места. С тренерским штабом обсуждаем, почему играя на равных, имея предпосылки к победе в итоге проигрываем, имея голевые моменты. Если бы не два "стандарта" соперника, то мы вполне могли и выиграть", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Газзаев Волгарь Енисей
Сегодня, 16:07
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