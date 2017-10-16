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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Газзаев: если бы не два "стандарта" соперника, то мы вполне могли и выиграть
Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал домашнее поражение от "Енисея" (1:2) в 18-м туре ФНЛ.
"Нужно анализировать и тогда всё становится на свои места. С тренерским штабом обсуждаем, почему играя на равных, имея предпосылки к победе в итоге проигрываем, имея голевые моменты. Если бы не два "стандарта" соперника, то мы вполне могли и выиграть", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
"Нужно анализировать и тогда всё становится на свои места. С тренерским штабом обсуждаем, почему играя на равных, имея предпосылки к победе в итоге проигрываем, имея голевые моменты. Если бы не два "стандарта" соперника, то мы вполне могли и выиграть", - цитирует Газзаева официальный сайт ФНЛ.
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