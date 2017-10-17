Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Севилья"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Павлюченко вернулся в общую группу "Арарата"

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко восстановился после травмы и вернулся в общую группу.

"Капитан «Арарата» Роман Павлюченко восстановился после повреждения правой икроножной мышцы и провёл тренировку без ограничений. 35-летний форвард рассчитывает помочь команде уже в ближайшей игре против "Калуги", - говорится в сообщении "Арарата".

В текущем первенстве ПФЛ Павлюченко провёл восемь матчей и забил девять голов.
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 16:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.