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Сергей Павлов возглавил "Ротор"

Пост главного тренера волгоградского "Ротора" покинул Валерий Есипов, на эту должность назначен Сергей Павлов. сообщил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Александр Глинянов.

"Гендиректором клуба и самим Есиповым было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Новым главным тренером команды назначен Сергей Павлов", - цитирует Глинянова ТАСС.
Теги: Павлов Ротор
Сегодня, 17:18
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№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:33) #
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Что-то Есипова отовсюду просят. Теперь вот и в родном Роторе попросили.
Регистрация: 6.10.2009
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