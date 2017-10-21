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Александр Точилин: "Балтика" играла лучше нас и заслужила победу

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды в матче против "Балтики" (2:3).

"Хочу поздравить "Балтику" с победой. Они ее заслужили, потому что играли сегодня лучше нас. Для болельщиков игра получилась интересной, динамичной. Обе команды искали счастья у чужих ворот. Но те ошибки, которые мы сегодня допустили у своих ворот – это никуда не годится. Команда, которая хочет на что-то претендовать, так играть в обороне не имеет права. А "Балтика" - молодцы", - цитирует Точилина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Балтика Динамо СПБ
Вчера, 22:45
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