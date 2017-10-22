Опрос:

Новости партнеров

Андрей Тихонов: снова совершаем детские ошибки

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение от "Кубани" (1:2).

"Тяжело комментировать такие матчи. В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьезных моментов. После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже. Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли Премьер-Лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол. Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы", - цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Тихонов Крылья Советов Кубань
Сегодня, 16:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.