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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Тихонов: снова совершаем детские ошибки
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение от "Кубани" (1:2).
"Тяжело комментировать такие матчи. В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьезных моментов. После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже. Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли Премьер-Лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол. Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы", - цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.
"Тяжело комментировать такие матчи. В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьезных моментов. После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже. Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли Премьер-Лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол. Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы", - цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.
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