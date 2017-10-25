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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Стрепетов: динамовцы играли достойно со "СКА-Хабаровском"
Бывший полузащитник питерского "Динамо" Алексей Стрепетов прокомментировал поражение команды от "СКА-Хабаровска" (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка России.
"Надо помнить, что был тяжелый выезд и задержка по возвращении в Петербург. Потом почти сразу полетели в Хабаровск. Это отложило отпечаток на функциональной готовности футболистов. Но в первом тайме «Динамо» имело территориальное преимущество, создало ряд голевых моментов. Сандро Цвейба имел очень хорошую возможность забить! В таких матчах важно, кто первый забьет. Уверен, если бы динамовцы забили в первом тайме, то выиграли бы игру. В начале второго тайма были три реальные возможности забить. Пожалуй, привезли поражение самим себе. Какой момент у Александра Коротаева! СКА просто наказал динамовцев. Первый гол ? пропускаем игрока на опережении. Группа защитников прозевала момент. Тут же упускаем вторую контратаку – спасает Генералов. Казалось, спас "Динамо". Но опять легко позволили создать момент и пропустили второй мяч. Динамовцы играли достойно, но побеждает тот, кто реализует свои моменты", ? цитирует Стрепетова "Спорт день за днём".
"Надо помнить, что был тяжелый выезд и задержка по возвращении в Петербург. Потом почти сразу полетели в Хабаровск. Это отложило отпечаток на функциональной готовности футболистов. Но в первом тайме «Динамо» имело территориальное преимущество, создало ряд голевых моментов. Сандро Цвейба имел очень хорошую возможность забить! В таких матчах важно, кто первый забьет. Уверен, если бы динамовцы забили в первом тайме, то выиграли бы игру. В начале второго тайма были три реальные возможности забить. Пожалуй, привезли поражение самим себе. Какой момент у Александра Коротаева! СКА просто наказал динамовцев. Первый гол ? пропускаем игрока на опережении. Группа защитников прозевала момент. Тут же упускаем вторую контратаку – спасает Генералов. Казалось, спас "Динамо". Но опять легко позволили создать момент и пропустили второй мяч. Динамовцы играли достойно, но побеждает тот, кто реализует свои моменты", ? цитирует Стрепетова "Спорт день за днём".
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