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Алексей Стрепетов: динамовцы играли достойно со "СКА-Хабаровском"

Бывший полузащитник питерского "Динамо" Алексей Стрепетов прокомментировал поражение команды от "СКА-Хабаровска" (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка России.

"Надо помнить, что был тяжелый выезд и задержка по возвращении в Петербург. Потом почти сразу полетели в Хабаровск. Это отложило отпечаток на функциональной готовности футболистов. Но в первом тайме «Динамо» имело территориальное преимущество, создало ряд голевых моментов. Сандро Цвейба имел очень хорошую возможность забить! В таких матчах важно, кто первый забьет. Уверен, если бы динамовцы забили в первом тайме, то выиграли бы игру. В начале второго тайма были три реальные возможности забить. Пожалуй, привезли поражение самим себе. Какой момент у Александра Коротаева! СКА просто наказал динамовцев. Первый гол ? пропускаем игрока на опережении. Группа защитников прозевала момент. Тут же упускаем вторую контратаку – спасает Генералов. Казалось, спас "Динамо". Но опять легко позволили создать момент и пропустили второй мяч. Динамовцы играли достойно, но побеждает тот, кто реализует свои моменты", ? цитирует Стрепетова "Спорт день за днём".
Теги: Динамо СПБ СКА-Хабаровск
Сегодня, 17:20
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