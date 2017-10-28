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Габрелянов опроверг информацию о приглашении на пост главного тренера "Арарата" Джоркаеффа

"Арарат" не рассматривает вариант приглашения на пост главного тренера чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Юрия Джоркаеффа.

"Не будет никого. Будут совершенно молодые ребята, известных не будет. Фамилии назвать не могу - еще не собирался попечительский совет, который должен это решить", - передает ТАСС слова владельца клуба Арама Габрелянова.
Теги: Арарат
Сегодня, 20:09
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