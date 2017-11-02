Илья Мясникевич: победа над "Сменой" далась тяжёлым трудом, обидно, что 3 очка подвисли

Автор победного мяча с скандальном матче ПФЛ "Смена" – "Иртыш" (0:1) защитник Илья Мясникевич сильно удивлен новостями о необходимости переигрывать матч.Напомним, что два игрока дальневосточников, Игорь Балдин и Ибрагим Базаев, были уличены в ставках на матч, после чего результат был аннулирован.– Узнали эту новость в среду, но пока все вместе не собирались, так как тренировки не было. В командном чате, конечно, все удивились, ведь победа далась тяжелым трудом. Очень обидно, что набранные три очка сейчас подвисли, да и мой забитый гол, похоже, пропадет. А для защитника, сами понимаете, каждый гол приятен вдвойне. Да и Комсомольск-на-Амуре лететь еще раз не очень хочется, все-таки дорога не самая простая. Но что поделать – мы ни на что повлиять уже не можем.– Нет. Видимо, опрашивали только игроков "Смены".– Да нет, конечно. Тяжелая игра, мы забили гол, а потом 70 минут играли в меньшинстве. "Смена" же на тот момент была лидером турнира. Подробности игры уже забылись, но помню свои ощущения. Как защитнику пришлось очень сильно потрудиться, чтобы мы сохранили победный счет.– Эпизод игровой. Наш нападающий был в острой позиции, мог забить, но на нем сфолили. Таких моментов - десятки за сезон. Если бы не эти новости, никогда бы не подумал, что что-то может быть нечисто.