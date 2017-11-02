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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Мясникевич: победа над "Сменой" далась тяжёлым трудом, обидно, что 3 очка подвисли
Автор победного мяча с скандальном матче ПФЛ "Смена" – "Иртыш" (0:1) защитник Илья Мясникевич сильно удивлен новостями о необходимости переигрывать матч.
Напомним, что два игрока дальневосточников, Игорь Балдин и Ибрагим Базаев, были уличены в ставках на матч, после чего результат был аннулирован.
– Как команда отреагировала на известие о переигровке?
– Узнали эту новость в среду, но пока все вместе не собирались, так как тренировки не было. В командном чате, конечно, все удивились, ведь победа далась тяжелым трудом. Очень обидно, что набранные три очка сейчас подвисли, да и мой забитый гол, похоже, пропадет. А для защитника, сами понимаете, каждый гол приятен вдвойне. Да и Комсомольск-на-Амуре лететь еще раз не очень хочется, все-таки дорога не самая простая. Но что поделать – мы ни на что повлиять уже не можем.
– То есть когда шло разбирательство, с игроками "Иртыша" комиссия не связывалась?
– Нет. Видимо, опрашивали только игроков "Смены".
– Во время матча никаких странных ощущений не возникало?
– Да нет, конечно. Тяжелая игра, мы забили гол, а потом 70 минут играли в меньшинстве. "Смена" же на тот момент была лидером турнира. Подробности игры уже забылись, но помню свои ощущения. Как защитнику пришлось очень сильно потрудиться, чтобы мы сохранили победный счет.
– Вы забили гол с пенальти, его заработал игрок хозяев, который и был признан виновным в ставках. Есть вопросы по этому эпизоду?
– Эпизод игровой. Наш нападающий был в острой позиции, мог забить, но на нем сфолили. Таких моментов - десятки за сезон. Если бы не эти новости, никогда бы не подумал, что что-то может быть нечисто.
"Матч ТВ"
Напомним, что два игрока дальневосточников, Игорь Балдин и Ибрагим Базаев, были уличены в ставках на матч, после чего результат был аннулирован.
– Как команда отреагировала на известие о переигровке?
– Узнали эту новость в среду, но пока все вместе не собирались, так как тренировки не было. В командном чате, конечно, все удивились, ведь победа далась тяжелым трудом. Очень обидно, что набранные три очка сейчас подвисли, да и мой забитый гол, похоже, пропадет. А для защитника, сами понимаете, каждый гол приятен вдвойне. Да и Комсомольск-на-Амуре лететь еще раз не очень хочется, все-таки дорога не самая простая. Но что поделать – мы ни на что повлиять уже не можем.
– То есть когда шло разбирательство, с игроками "Иртыша" комиссия не связывалась?
– Нет. Видимо, опрашивали только игроков "Смены".
– Во время матча никаких странных ощущений не возникало?
– Да нет, конечно. Тяжелая игра, мы забили гол, а потом 70 минут играли в меньшинстве. "Смена" же на тот момент была лидером турнира. Подробности игры уже забылись, но помню свои ощущения. Как защитнику пришлось очень сильно потрудиться, чтобы мы сохранили победный счет.
– Вы забили гол с пенальти, его заработал игрок хозяев, который и был признан виновным в ставках. Есть вопросы по этому эпизоду?
– Эпизод игровой. Наш нападающий был в острой позиции, мог забить, но на нем сфолили. Таких моментов - десятки за сезон. Если бы не эти новости, никогда бы не подумал, что что-то может быть нечисто.
"Матч ТВ"
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