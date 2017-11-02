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Дмитрий Азаров: Тихонову нужно дать возможность раскрыться в "Крыльях Советов"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что Андрею Тихонову надо дать время и возможность раскрыться как тренеру в в "Крыльях Советов"

"Мы с Андреем Валерьевичем встретились буквально на днях, обсудили текущую ситуацию в клубе, которая непроста, в том числе, были и определенные сложности в плане финансирования клуба. Мы договорились о том, как мы преодолеем текущие проблемы и какую перспективу определим на будущее.

Я сам имею стаж тренера детского, когда был студентом, и понимаю, что в работе любого тренера очень важен такой параметр, как время. Для того, чтобы футболисты прониклись идеологией тренера, для того, чтобы они поняли модель, которая предлагается, и команда стала единым механизмом и единомышленником своего лидера - тренера. Поэтому, на мой взгляд, частая смена тренеров - бесполезная суета, каждому тренеру надо дать возможность реализоваться, раскрыться, это время необходимо. Я уверен, что лучший период клуба под руководством Андрея Тихонова у нас еще впереди", - цитирует Азарова ТАСС.
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 18:31) #
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Ориенбург на пятки наступает Енисей улетел вперёд так можете и прямой путевки в премьер лигу лишится придётся стыки играть
Регистрация: 9.09.2016
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