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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Азаров: Тихонову нужно дать возможность раскрыться в "Крыльях Советов"
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что Андрею Тихонову надо дать время и возможность раскрыться как тренеру в в "Крыльях Советов"
"Мы с Андреем Валерьевичем встретились буквально на днях, обсудили текущую ситуацию в клубе, которая непроста, в том числе, были и определенные сложности в плане финансирования клуба. Мы договорились о том, как мы преодолеем текущие проблемы и какую перспективу определим на будущее.
Я сам имею стаж тренера детского, когда был студентом, и понимаю, что в работе любого тренера очень важен такой параметр, как время. Для того, чтобы футболисты прониклись идеологией тренера, для того, чтобы они поняли модель, которая предлагается, и команда стала единым механизмом и единомышленником своего лидера - тренера. Поэтому, на мой взгляд, частая смена тренеров - бесполезная суета, каждому тренеру надо дать возможность реализоваться, раскрыться, это время необходимо. Я уверен, что лучший период клуба под руководством Андрея Тихонова у нас еще впереди", - цитирует Азарова ТАСС.
"Мы с Андреем Валерьевичем встретились буквально на днях, обсудили текущую ситуацию в клубе, которая непроста, в том числе, были и определенные сложности в плане финансирования клуба. Мы договорились о том, как мы преодолеем текущие проблемы и какую перспективу определим на будущее.
Я сам имею стаж тренера детского, когда был студентом, и понимаю, что в работе любого тренера очень важен такой параметр, как время. Для того, чтобы футболисты прониклись идеологией тренера, для того, чтобы они поняли модель, которая предлагается, и команда стала единым механизмом и единомышленником своего лидера - тренера. Поэтому, на мой взгляд, частая смена тренеров - бесполезная суета, каждому тренеру надо дать возможность реализоваться, раскрыться, это время необходимо. Я уверен, что лучший период клуба под руководством Андрея Тихонова у нас еще впереди", - цитирует Азарова ТАСС.
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