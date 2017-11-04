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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Панюков: ребятам необходимо быстрее набираться опыта
Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков поделился мыслями после матча 21-го тура ФНЛ, где питерская команда проиграла "Тюмени" (1:2).
— Игра получилась неудачной. Связано ли это с ранним началом матча?
— Конечно, в половине двенадцатого играть не очень приятно. Однако я думаю, что проиграли не из-за этого.
— Ставилась сегодня задача атаковать за счет длинных передач?
— Если честно, то получались не атаки за счет длинных передач, а игра на вынос. Нашим молодым ребятам необходимо быстрее набираться опыта.
— Тем не менее, одна из таких передач начала результативную атаку. Что произошло в том эпизоде в штрафной "Тюмени"?
— Вратарь отбил мяч после моего удара. Один из защитников гостей зачем-то пытался сыграть головой, лежа на газоне. А его помощник вдруг с двух ног прыгнул в меня. В ФНЛ я уже научился ничему не удивляться, но эпизод получился необычным. Судья находился рядом и справедливо назначил пенальти.
— На установке вы были назначены пенальтистом?
— Да. Именно я бью 11-метровые. В Химках пенальти забил Максим Карпов, но это произошло в тот момент, когда меня уже заменили.
— После первого тайма команда вела в счете, но игра не очень-то получалось. Что тренеры хотели изменить после перерыва?
— Тренеры просили, чтобы ребята начали играть в футбол. Однако этого не получилось, команда села в оборону, хотя времени до конца матча оставалось еще очень много. В результате, в течение 15 минут пропустили два гола.
— Согласны с тем, что команда сегодня проиграла многовато единоборств?
— Конечно. Многим нашим ребятам надо еще много работать. В первую очередь — над головой. Молодые футболисты, выступающие за «Зенит»-2, умеют очень многое. В этом убеждаешься на тренировках. Однако в матчах ФНЛ им, судя по всему, не хватает опыта. Необходимо еще и психологически готовиться. В этом пока ребята уступают соперникам.
— Опыт набирается только через матчи?
— Да. Потому что проблема очевидна. Многие наши футболисты хорошо выглядят во время тренировочного процесса, а потом выходят на поле и не могут войти в игру. Почему? Думаю, у каждого свои причины. Однако им с этим надо оперативно разбираться. Иначе для половины этих игроков профессиональный футбол скоро закончится.
ФК "Зенит"
— Игра получилась неудачной. Связано ли это с ранним началом матча?
— Конечно, в половине двенадцатого играть не очень приятно. Однако я думаю, что проиграли не из-за этого.
— Ставилась сегодня задача атаковать за счет длинных передач?
— Если честно, то получались не атаки за счет длинных передач, а игра на вынос. Нашим молодым ребятам необходимо быстрее набираться опыта.
— Тем не менее, одна из таких передач начала результативную атаку. Что произошло в том эпизоде в штрафной "Тюмени"?
— Вратарь отбил мяч после моего удара. Один из защитников гостей зачем-то пытался сыграть головой, лежа на газоне. А его помощник вдруг с двух ног прыгнул в меня. В ФНЛ я уже научился ничему не удивляться, но эпизод получился необычным. Судья находился рядом и справедливо назначил пенальти.
— На установке вы были назначены пенальтистом?
— Да. Именно я бью 11-метровые. В Химках пенальти забил Максим Карпов, но это произошло в тот момент, когда меня уже заменили.
— После первого тайма команда вела в счете, но игра не очень-то получалось. Что тренеры хотели изменить после перерыва?
— Тренеры просили, чтобы ребята начали играть в футбол. Однако этого не получилось, команда села в оборону, хотя времени до конца матча оставалось еще очень много. В результате, в течение 15 минут пропустили два гола.
— Согласны с тем, что команда сегодня проиграла многовато единоборств?
— Конечно. Многим нашим ребятам надо еще много работать. В первую очередь — над головой. Молодые футболисты, выступающие за «Зенит»-2, умеют очень многое. В этом убеждаешься на тренировках. Однако в матчах ФНЛ им, судя по всему, не хватает опыта. Необходимо еще и психологически готовиться. В этом пока ребята уступают соперникам.
— Опыт набирается только через матчи?
— Да. Потому что проблема очевидна. Многие наши футболисты хорошо выглядят во время тренировочного процесса, а потом выходят на поле и не могут войти в игру. Почему? Думаю, у каждого свои причины. Однако им с этим надо оперативно разбираться. Иначе для половины этих игроков профессиональный футбол скоро закончится.
ФК "Зенит"
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