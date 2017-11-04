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Дмитрий Аленичев: жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сибири" (0:0).

"Жаль, что мы не смогли порадовать наших болельщиков победой после двух выездных матчей, потому что болельщики привыкли уже, что в домашних матчах мы не только выигрываем, но и забиваем немало. Сегодня у нас этого не получилось, к сожалению. Провели два разных тайма. Первая половина осталась за "Сибирью", хотя они не создали голевых моментов, но владели преимуществом. Мы, можно сказать, первый тайм провалили. Потом сделали поправки, выпустили второго нападающего, хорошо начали двигаться, имели преимущество. В концовке игры мы могли урвать победу, забей гол наш лучший бомбардир Андрей Козлов. На мой взгляд, там был стопроцентный момент. Если анализировать игру, то абсолютно закономерная ничья", - цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Аленичев Енисей Сибирь
Сегодня, 20:54
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