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Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов высказался о поражении от "Тюмени" (1:2) на своём поле в матче 21-го тура ФНЛ.

"Слов нет. С "Динамо СПб" была неплохая игра с хорошими забитыми мячами. Сегодня мы, тренеры, чего-то не додали, но на футбольное поле выходят игроки и воплощают то, что хотелось бы видеть. По составу может не угадали. Два человека уехали в сборную, например, Мусаев. Я ребятам сказал это не проявление лидерских качеств во многих играх, просто уехали. Надо выходить тем, кто сидел на лавке, показывать себя. Неплохо сыграл Каккоев. Очень много потерь было с правого фланга. Важно, что не было того, о чем договаривались — это контроль мяча. То есть две передачи и потеря мяча, много отбирали и из-за этого сил тратили намного больше, чем положено. Говорить неопытная команда у меня язык не поворачивается, потому что количество сыгранных игр, должно ставить их в какие-то рамки. Требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся", — цитирует Давыдова официальный сайт клуба.
Теги: Зенит-2 Тюмень
Сегодня, 21:26
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