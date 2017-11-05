Опрос:

Новости партнеров

Георгий Ярцев: "Тамбов" был гораздо серьезнее настроен

Генеральный директор "Тамбова" Георгий Ярцев прокомментировал победу своей команды в матче против "Спартака-2" (3:0).

"Думаю, сегодня наш опыт победил красно-белую молодость. Хотя спартаковская молодежь мне нравится. "Тамбов" был гораздо серьезнее настроен. После нескольких достаточно обидных домашних поражений ребята показали, что у нас сильный коллектив. Мы продолжаем бороться за высокие места в турнирной таблице. Доволен нашей командой", - цитирует Ярцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Тамбов Спартак-2
Сегодня, 11:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.