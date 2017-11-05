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Дмитрий Гунько: задача "Спартака-2" не в турнирном положении, а в развитии игроков

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче против "Тамбова" (0:3).

"Мы провалили первый тайм. Большая часть футболистов из игры выпала. Допускали огромное количество невынужденных ошибок, обрезов, неточных передач. Но мы не стали отходить от привычной модели игры. Во втором тайме чуть-чуть перестроились. У нас есть большая проблема в виде стандартов у своих ворот. Если бы их не было, мы бы в таблице шли гораздо выше. Впрочем, задача не в турнирном положении, а в развитии игроков. И как раз после перерыва показали, что можем на равных действовать с достаточно квалифицированным соперником, играющим в агрессивный и эффективный футбол. Нам, к сожалению, при всем преимуществе во втором тайме агрессии в нападении не хватило. Поэтому счет – 0:3", - цитирует Гунько "Спорт-Экспресс".
Теги: Гунько Спартак-2 Тамбов
Сегодня, 12:02
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