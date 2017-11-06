Опрос:

Новости партнеров

Александр Точилин: наша главная проблема - низкая реализация

Главный тренер "Динамо СПб" Александр Точилин прокомментировал нулевую ничью в гостевом матче 21-го тура ФНЛ с воронежским "Факелом".

"Игра получилась боевой. Две команды вышли играть в мужскую игру. Ничья закономерна. У "Факела" были моменты, и соперник их не использовал, как и мы. Хорошо, что не пропустили. А то, что не забили, это одна из главных проблем. Низкая реализация", - цитирует Точилина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Точилин Динамо СПБ Факел
Сегодня, 01:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.