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Роман Павлюченко не расторг контракт с "Араратом"

Нападающий Роман Павлюченко не расторгал контракт с московским "Араратом", передает "Спорт-Экспресс".

Форвард из-за проблем с мышцей бедра с разрешения клуба взял отпуск на восстановление. Решение о дальнейшей ситуации будет принято по возвращении игрока в Москву.

Ранее сообщалось, что клуб крайне недоволен поведением 35-летнего россиянина, улетевшего в отпуск раньше времени и выложившего фотографии со своего отдыха. После возвращения в столицу Павлюченко, подписавший контракт с московским клубом 30 мая этого года, ждет серьезный разговор с гендиректором.
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 01:25
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