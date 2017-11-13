Лидеры синхронно победили, а «Авангард» и «Томь» устроили триллер в Курске

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:45
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (7)
Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером (7)
Вчера, 23:46
Подруга Криштиану Роналду родила дочь (фото) (10)
Подруга Криштиану Роналду родила дочь (фото) (10)
Вчера, 23:40
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2018 (2)
Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2018 (2)
Вчера, 22:35
Тренер сборной Италии: в группе с Испанией мы рассчитывали попасть только в стыковые матчи (1)
Тренер сборной Италии: в группе с Испанией мы рассчитывали попасть только в стыковые матчи (1)
Вчера, 22:32
Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург (фото)
Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург (фото)
Вчера, 21:51
Андреас Гранквист: все давление на Италию, нам же терять нечего (2)
Андреас Гранквист: все давление на Италию, нам же терять нечего (2)
Вчера, 20:46
Калачев и Дядюн работали в общей группе "Ростова" (2)
Калачев и Дядюн работали в общей группе "Ростова" (2)
Вчера, 19:59
Замдиректора "Лужников" признала проблемы с выходом болельщиков (2)
Замдиректора "Лужников" признала проблемы с выходом болельщиков (2)
Вчера, 19:55
"Факел" дома уступил "Сибири"
"Факел" дома уступил "Сибири"
Вчера, 19:42
Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
Вчера, 19:05
"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Оренбургу"
"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Оренбургу"
Вчера, 18:50
Андрей Талалаев: лидируют те команды, у кого начальники бывшие арбитры. Случайность? (16)
Андрей Талалаев: лидируют те команды, у кого начальники бывшие арбитры. Случайность? (16)
Вчера, 18:35
Андрей Талалаев вступил в перепалку с прессой, двое журналистов покинули зал (видео) (24)
Андрей Талалаев вступил в перепалку с прессой, двое журналистов покинули зал (видео) (24)
Вчера, 18:21
"Балтика" разгромила вторую команду "Спартака" (3)
"Балтика" разгромила вторую команду "Спартака" (3)
Вчера, 18:17
Дмитрий Губерниев: на "Лужниках" почему-то ужасающая акустика (11)
Дмитрий Губерниев: на "Лужниках" почему-то ужасающая акустика (11)
Лидеры синхронно победили, а «Авангард» и «Томь» устроили триллер в Курске
Осенняя часть сезона в первенстве ФНЛ постепенно выходит на финишную прямую. Уже совсем скоро команды отправятся на зимнюю паузу. В воскресенье состоялись матчи двадцать третьего тура, который, в отличие от предыдущего игрового дня, получился богатым на забитые мячи. Rusfootball.info рассказывает о главных событиях, случившихся накануне на полях лучшей лиги мира.
«Енисей» прервал свою безвыигрышную серию
Центральный матч тура состоялся в Красноярске, где лидер чемпионата «Енисей» принимал занимающий четвёртое место в турнирной таблице «Тамбов». Команда Дмитрия Аленичева подошла к данному противостоянию, имея в пассиве трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. К тому же, в первом круге красноярцы проиграли тамбовчанам на выезде со счётом 0:5. Этот момент стал дополнительной мотивацией для сибиряков. Они явно горели желанием поквитаться с противником за ту звонкую оплеуху. Невероятный настрой хозяев был заметен невооружённым глазом. С первых минут они ринулись вперёд большими силами и обрушили шквал атак на владения Смирнова. Это давление конвертировалось в забитый мяч на экваторе первого тайма. Розыгрыш углового в исполнении футболистов «Енисея» завершился точным ударом Камеша. Останавливаться на достигнутом лидер чемпионата не собирался. Продолжал он практически беспрерывно атаковать, рассчитывая в кратчайшие сроки развить добытый перевес в счёте. Забить второй мяч до перерыва команда Дмитрия Аленичева не смогла, однако ей удалось заработать численное преимущество до пятнадцатиминутной паузы. Удаление схлопотал Кашчелан. Получив большинство, хозяева, естественно, его использовали. В середине второго тайма Камеш оформил дубль. А в оставшееся время «Тамбов» ещё и вдевятером остался. Красную карточку схлопотал Овсиенко. Вполне могли красноярцы напоследок довести разницу в счёте до разгромной отметки, но больше забитых мячей мы с вами не увидели. «Енисей» взял реванш у тамбовчан за поражение в первом круге и прервал свою безвыигрышную серию. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев повздорил с группой красноярских журналистов, а также раскритиковал работу главного арбитра матча Сергея Куликова. В первую очередь, наставник гостей выразил недовольство по эпизоду со второй жёлтой карточкой для Кашчелана. Тем не менее, Талалаев признал, что его команда проиграла по делу.
Волевая победа «Оренбурга» в Санкт-Петербурге
«Оренбург» в предыдущем туре обыграл в родных стенах «Енисей» и вышел на второе место в таблице чемпионата, опередив «Крылья Советов». В воскресенье команда Владимира Федотова приехала в гости к «Зениту-2», имевшему в пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию. Казалось, что у набравших отличный ход оренбуржцев не должно возникнуть проблем в данной баталии. Однако коллектив Анатолия Давыдова выглядел достойно на фоне одного из лидеров. Уже на 10-й минуте «сине-бело-голубые» вышли вперёд благодаря точному удару Богаева после розыгрыша штрафного. Ранний пропущенный мяч разбудил гостей. Они заиграли в нападении значительно энергичнее и довольно быстро восстановили равновесие. Ефремов головой удачно замкнул фланговый навес партнёра. Далее игроки «Оренбурга» продолжили оказывать мощное давление на чужие ворота. Бабурину раз за разом приходилось в сложных ситуациях выручать свою команду. В итоге, ближе к экватору второго тайма гости забили второй мяч, оказавшийся победным. Попович оказался самым расторопным внутри чужой штрафной площади и ударом с близкого расстояния поразил цель. Волевая победа команды Владимира Федотова, ставшая для неё уже четвёртой подряд.
«Крылья Советов» реабилитировались за провал в Томске
Самарские «Крылья Советов» в последнее время выступают в чемпионате нестабильно. Это привело к потери командой Андрея Тихонова второго места. В отчётном туре она реабилитировалась перед своими болельщиками за поражение в Томске, уверенно обыграв «Химки». На протяжении всей встречи хозяева владели заметным игровым преимуществом и создали уйму опасных моментов возле чужих ворот. Правда, из многочисленных голевых шансов футболисты «Крыльев Советов» смогли использовать лишь два. Впрочем, этого сполна хватило самарцам для достижения нужного результата. В первом тайме отличился Корниленко, а во второй сорокапятиминутке все вопросы относительно исхода данного противостояния снял Самодин. Пожалуй, этот матч стал для команды Андрея Тихонова первым за долгое время, который она провела на хорошем уровне от начала и до конца, без заметных спадов.
«Балтика» разнесла «Спартак-2»
Тяжёлый период сейчас переживает «Спартак-2». Команде Дмитрия Гунько явно не хватает глубины состава для стабильной игры в столь тяжёлом графике. Поражение в Калининграде стало для столичного клуба уже четвёртым подряд. «Красно-белые» проиграли по всем статьям, пропустив в собственные ворота шесть безответных мячей! Все вопросы относительно исхода данного противостояния были сняты уже к середине первого тайма. К тому моменту коллектив Игоря Черевченко уже довёл дело до разгромной отметки. Сначала Скопинцев уверенно реализовал одиннадцатиметровый, после чего точными ударами отметились Крючков и Себаи соответственно. На достигнутом калининградцы не остановились и во второй половине встречи добили беспомощного противника. Скопинцев оформил дубль, а напоследок забитые мячи на свой счёт записали Кобялко и Шевчук. Причём, последний отметился точным ударом с одиннадцатиметровой отметки. Убедительная победа «Балтики».Коллектив Игоря Черевченко прервал серию из трёх подряд поражений.
«Динамо» победило впервые с сентября
В этом туре затяжную безвыигршную серию прервало «Динамо» из Санкт-Петербурга. В течение девяти встреч кряду не могла победить в чемпионате команда Александра Точилина. Долгожданной виктории ей удалось добиться в Краснодаре. Судьбу данного противостояния решил единственный забитый мяч. В дебюте первого тайма Смирнов головой срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел в исполнении Кулишева. В дальнейшем хозяева имели несколько хороших шансов избежать поражения. Самый реальный из них не использовал Маляров. Никита не смог реализовать одиннадцатиметровый, пробив в стойку ворот Генералова. Долгожданная победа «Динамо».
Голевой фейерверк в Курске
Самый зрелищный матч игрового дня достаточно неожиданно состоялся в Курске, где потрясающую по сюжету и накалу встречу выдали «Авангард» и «Томь». Уже к середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами. Сначала курян вперёд вывел Аппаев, после чего паритет восстановил Макурин. А вторая сорокапятиминутка получилась совсем невероятной. На её экваторе уже сибиряки захватили лидерство. Соболев в борьбе с защитниками протолкнул мяч в сетку ворот Саутина. Впрочем, футболисты «Авангарда» достаточно быстро сравняли счёт. Гурфов воспользовался грубой ошибкой обороны «Томи» при розыгрыше штрафного и классным ударом в одно касание поразил цель. Но это было ещё далеко не всё. Под занавес основного времени второго тайма коллектив Хасанби Биджиева во второй раз по ходу данной баталии вышел вперёд. Коробов ворвался в чужую штрафную площадь по левому флангу и неотразимо пробил в дальнюю «девятку». Тем не менее, сохранить победный счёт до финального свистка у игроков «Авангарда» не получилось. Уже в компенсированное арбитром время сибиряки избежали поражения. Пульич после розыгрыша штрафного вонзил снаряд в сетку ворот Мелихова. Боевая ничья.
В остальных матчах тура «Луч-Энергия» и «Олимпиец» добились домашних волевых побед над «Шинником» и «Волгарём» соответственно, а «Тюмень» и «Сибирь» в гостях взяли верх над «Ротором» и «Факелом».
Результаты 23-го тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Твиттер ФК "Енисей
«Енисей» прервал свою безвыигрышную серию
Центральный матч тура состоялся в Красноярске, где лидер чемпионата «Енисей» принимал занимающий четвёртое место в турнирной таблице «Тамбов». Команда Дмитрия Аленичева подошла к данному противостоянию, имея в пассиве трёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. К тому же, в первом круге красноярцы проиграли тамбовчанам на выезде со счётом 0:5. Этот момент стал дополнительной мотивацией для сибиряков. Они явно горели желанием поквитаться с противником за ту звонкую оплеуху. Невероятный настрой хозяев был заметен невооружённым глазом. С первых минут они ринулись вперёд большими силами и обрушили шквал атак на владения Смирнова. Это давление конвертировалось в забитый мяч на экваторе первого тайма. Розыгрыш углового в исполнении футболистов «Енисея» завершился точным ударом Камеша. Останавливаться на достигнутом лидер чемпионата не собирался. Продолжал он практически беспрерывно атаковать, рассчитывая в кратчайшие сроки развить добытый перевес в счёте. Забить второй мяч до перерыва команда Дмитрия Аленичева не смогла, однако ей удалось заработать численное преимущество до пятнадцатиминутной паузы. Удаление схлопотал Кашчелан. Получив большинство, хозяева, естественно, его использовали. В середине второго тайма Камеш оформил дубль. А в оставшееся время «Тамбов» ещё и вдевятером остался. Красную карточку схлопотал Овсиенко. Вполне могли красноярцы напоследок довести разницу в счёте до разгромной отметки, но больше забитых мячей мы с вами не увидели. «Енисей» взял реванш у тамбовчан за поражение в первом круге и прервал свою безвыигрышную серию. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев повздорил с группой красноярских журналистов, а также раскритиковал работу главного арбитра матча Сергея Куликова. В первую очередь, наставник гостей выразил недовольство по эпизоду со второй жёлтой карточкой для Кашчелана. Тем не менее, Талалаев признал, что его команда проиграла по делу.
Волевая победа «Оренбурга» в Санкт-Петербурге
«Оренбург» в предыдущем туре обыграл в родных стенах «Енисей» и вышел на второе место в таблице чемпионата, опередив «Крылья Советов». В воскресенье команда Владимира Федотова приехала в гости к «Зениту-2», имевшему в пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию. Казалось, что у набравших отличный ход оренбуржцев не должно возникнуть проблем в данной баталии. Однако коллектив Анатолия Давыдова выглядел достойно на фоне одного из лидеров. Уже на 10-й минуте «сине-бело-голубые» вышли вперёд благодаря точному удару Богаева после розыгрыша штрафного. Ранний пропущенный мяч разбудил гостей. Они заиграли в нападении значительно энергичнее и довольно быстро восстановили равновесие. Ефремов головой удачно замкнул фланговый навес партнёра. Далее игроки «Оренбурга» продолжили оказывать мощное давление на чужие ворота. Бабурину раз за разом приходилось в сложных ситуациях выручать свою команду. В итоге, ближе к экватору второго тайма гости забили второй мяч, оказавшийся победным. Попович оказался самым расторопным внутри чужой штрафной площади и ударом с близкого расстояния поразил цель. Волевая победа команды Владимира Федотова, ставшая для неё уже четвёртой подряд.
«Крылья Советов» реабилитировались за провал в Томске
Самарские «Крылья Советов» в последнее время выступают в чемпионате нестабильно. Это привело к потери командой Андрея Тихонова второго места. В отчётном туре она реабилитировалась перед своими болельщиками за поражение в Томске, уверенно обыграв «Химки». На протяжении всей встречи хозяева владели заметным игровым преимуществом и создали уйму опасных моментов возле чужих ворот. Правда, из многочисленных голевых шансов футболисты «Крыльев Советов» смогли использовать лишь два. Впрочем, этого сполна хватило самарцам для достижения нужного результата. В первом тайме отличился Корниленко, а во второй сорокапятиминутке все вопросы относительно исхода данного противостояния снял Самодин. Пожалуй, этот матч стал для команды Андрея Тихонова первым за долгое время, который она провела на хорошем уровне от начала и до конца, без заметных спадов.
«Балтика» разнесла «Спартак-2»
Тяжёлый период сейчас переживает «Спартак-2». Команде Дмитрия Гунько явно не хватает глубины состава для стабильной игры в столь тяжёлом графике. Поражение в Калининграде стало для столичного клуба уже четвёртым подряд. «Красно-белые» проиграли по всем статьям, пропустив в собственные ворота шесть безответных мячей! Все вопросы относительно исхода данного противостояния были сняты уже к середине первого тайма. К тому моменту коллектив Игоря Черевченко уже довёл дело до разгромной отметки. Сначала Скопинцев уверенно реализовал одиннадцатиметровый, после чего точными ударами отметились Крючков и Себаи соответственно. На достигнутом калининградцы не остановились и во второй половине встречи добили беспомощного противника. Скопинцев оформил дубль, а напоследок забитые мячи на свой счёт записали Кобялко и Шевчук. Причём, последний отметился точным ударом с одиннадцатиметровой отметки. Убедительная победа «Балтики».Коллектив Игоря Черевченко прервал серию из трёх подряд поражений.
«Динамо» победило впервые с сентября
В этом туре затяжную безвыигршную серию прервало «Динамо» из Санкт-Петербурга. В течение девяти встреч кряду не могла победить в чемпионате команда Александра Точилина. Долгожданной виктории ей удалось добиться в Краснодаре. Судьбу данного противостояния решил единственный забитый мяч. В дебюте первого тайма Смирнов головой срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел в исполнении Кулишева. В дальнейшем хозяева имели несколько хороших шансов избежать поражения. Самый реальный из них не использовал Маляров. Никита не смог реализовать одиннадцатиметровый, пробив в стойку ворот Генералова. Долгожданная победа «Динамо».
Голевой фейерверк в Курске
Самый зрелищный матч игрового дня достаточно неожиданно состоялся в Курске, где потрясающую по сюжету и накалу встречу выдали «Авангард» и «Томь». Уже к середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами. Сначала курян вперёд вывел Аппаев, после чего паритет восстановил Макурин. А вторая сорокапятиминутка получилась совсем невероятной. На её экваторе уже сибиряки захватили лидерство. Соболев в борьбе с защитниками протолкнул мяч в сетку ворот Саутина. Впрочем, футболисты «Авангарда» достаточно быстро сравняли счёт. Гурфов воспользовался грубой ошибкой обороны «Томи» при розыгрыше штрафного и классным ударом в одно касание поразил цель. Но это было ещё далеко не всё. Под занавес основного времени второго тайма коллектив Хасанби Биджиева во второй раз по ходу данной баталии вышел вперёд. Коробов ворвался в чужую штрафную площадь по левому флангу и неотразимо пробил в дальнюю «девятку». Тем не менее, сохранить победный счёт до финального свистка у игроков «Авангарда» не получилось. Уже в компенсированное арбитром время сибиряки избежали поражения. Пульич после розыгрыша штрафного вонзил снаряд в сетку ворот Мелихова. Боевая ничья.
В остальных матчах тура «Луч-Энергия» и «Олимпиец» добились домашних волевых побед над «Шинником» и «Волгарём» соответственно, а «Тюмень» и «Сибирь» в гостях взяли верх над «Ротором» и «Факелом».
Результаты 23-го тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Твиттер ФК "Енисей
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.