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Сергей Ревякин: желаю "Арарату" идти вперед намеченным курсом

Бывший вратарь "Арарата" Сергей Ревякин поблагодарил свой бывший клуб. Напомним, ранее сообщалось, что стороны по обоюдному соглашению разорвали контракт.

"Благодарю руководство, административный и тренерский штаб "Арарата" за совместную работу и возможность стать частью нового и амбициозного проекта. Всегда буду следить и переживать за результаты команды. Благодарю болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали как мне, так и всему коллективу. Желаю "Арарату" идти вперед намеченным курсом и добиться самых высоких результатов. Время, проведенное в команде, навсегда останется в моем сердце", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Теги: Арарат
Сегодня, 18:06
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