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СМИ: некоторые игроки "Кубани" не получают зарплату уже семь месяцев

Долги по зарплате в "Кубани" составляют от четырех до семи месяцев, сообщает "Спорт-Экспресс".

Также перед командой не погашены задолженности по премиальным за 2016 и 2017 годы. Футболисты опасаются повторения ситуации прошлого года, когда руководство клуба обещало погасить долги перед уходом в отпуск, но так денег и выплатило.

Игроки будут принимать решение в зависимости от действий руководства "Кубани".
Теги: Кубань
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
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За такие результаты платить должны игроки.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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