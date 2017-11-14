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Роман Павлюченко: меня выставили человеком, который кинул "Арарат"

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал о ситуации, которая сложилась между ним и руководством столичного клуба.

"Мне сейчас все звонят из-за информации, которая появилась в прессе. "Арарат" заявил, что я без спроса уехал в отпуск. Я хотел бы рассказать, как всё было на самом деле. Перед предпоследней игрой я разговаривал с президентом клуба. Спросил его: "Могли бы меня отпустить с последней игры? У ребенка каникулы, обещал отвезти на море". На тот момент у нас был отрыв 15 очков от второго места.

Президент "Арарата" ответил, дословно: "Я не против. Если главный тренер отпускает, то без проблем". Я подошёл к тренеру и объяснил ситуацию. Он ответил, что если президент дал добро, то он тоже отпускает. На следующий день я улетел на море. Команда собралась, а меня не было, и никто не позвонил с вопросом: "Рома, почему тебя нет на тренировке?"

Через пять дней президент собрал команду со словами: "Мы разрываем контракт с Павлюченко – он у нас больше играть не будет". Сейчас мы встречаемся с руководством и обсуждаем условия расторжения соглашения. Прессе заявили, что я без спроса бросил команду. Я в футболе всю жизнь и с мозгами дружу! Я не могу взять и уехать. Я не такой человек. Если бы мне сказали, что я нужен на игре, то семья улетела бы, а я бы остался. Выставили меня человеком, который кинул команду. То, что я говорю, – правда. На меня гонят, не имея на то оснований.

Тренер сказал: "Без проблем, езжай". Я с ним общался и до, и после предпоследнего матча. У меня ещё микротравма икроножная. Тренер говорил: "У тебя ведь есть проблемы со здоровьем, скорее всего, ты не будешь готовиться к последнему матчу". Мне требовалось две недели на восстановление мышц. Я действительно не смог бы.

Я звонил президенту "Арарата", но он не отвечает. Общался с гендиром. Он ответил: "Тебя Арам Ашотович не отпускал". Я бы не стал выдумывать. Привык всё выстраивать на доверии. Не ехать же к юристам за печатью, если тебе говорят "Езжай без проблем". А мне ещё и вторую причину назвали, почему хотят разорвать со мной контракт. Им не нравится моя игра. В 11 встречах я забил 9 мячей, мол, это плохой показатель, и они хотели бы в два-три раза больше. Это слова гендира. Такая вот причина для разрыва контракта. Мне просто не хочется, чтобы люди думали, будто я такой гад. Я не люблю ругаться, но хотелось рассказать правду. Меня подставили. Я не знаю, зачем такие вещи делает президент и главный тренер. Когда отрыв три очка, то Павлюченко нужен, когда стало 15 очков – уже не нужен", - цитирует Павлюченко "Чемпионат.сом".
Теги: Павлюченко Арарат
Сегодня, 17:23
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7
(1)
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Что звучит более странно, чем "Арарат" (Москва)?
Разве что - "Зенит" (Москва).

Ереван (Москва) вообще колосаль...
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Уже взрослый мужик, а на слово Арам Ашотовичам верит
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что звучит более странно, чем "Арарат" (Москва)?
Разве что - "Зенит" (Москва).


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Рома, с кем ты связался?... Это не футбольный, а коммерческий проект. И с другими будет то же самое. Уходи и не жалей не о чем. В условном Динамо М ты еще можешь поиграть.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ликвидируйте уже этот недоумение армянское


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:57) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
то то азеры на армян бочку катят...видимо есть за ЧТО..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 17:33) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ары заговор плетут...
Регистрация: 26.04.2017
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