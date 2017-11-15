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Болельщики "Крыльев Советов" смогут бесплатно посетить матч против "Волгаря"

На матч 24-го тура ФНЛ "Волгарь" – "Крылья Советов", который состоится в городе Астрахань на стадионе "Центральный" в субботу, 18 ноября, вход на гостевую трибуну будет бесплатным.

Запуск в 17 сектор самарских болельщиков начнется за час до начала матча с 15:00, по самарскому времени. Вход на стадион со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Волгарь
Сегодня, 21:32
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