Болельщики "Крыльев Советов" смогут бесплатно посетить матч против "Волгаря"

На матч 24-го тура ФНЛ "Волгарь" – "Крылья Советов", который состоится в городе Астрахань на стадионе "Центральный" в субботу, 18 ноября, вход на гостевую трибуну будет бесплатным.Запуск в 17 сектор самарских болельщиков начнется за час до начала матча с 15:00, по самарскому времени. Вход на стадион со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча.