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Роман Павлюченко: вернуться в "Урал"? На эту тему пока не готов говорить

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал о подробностях конфликта с руководством клуба.

Напомним, в "Арарате" недовольны поведением форварда, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.

– Не кажется странной ситуация, что со многими футболистами в "Арарате" разрывают контракт?

– Не знаю, почему так. Такие вопросы лучше задать руководству. Я отвечаю только за ту ситуацию, которая сложилась со мной.

– Если обратно позовут в "Урал" – вернетесь?

– На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком "Арарата". А что будет завтра – не знаю.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Арарат
Вчера, 22:52
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№1 Написал: Gnome Алматы (Вчера, 23:12) #
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так понимаю, армяне разгружают платёжную ведомость. Просто кто-то по кивку уходит, а кого-то нельзя выпнуть - народ не поймёт.


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