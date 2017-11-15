Роман Павлюченко: вернуться в "Урал"? На эту тему пока не готов говорить

Нападающий "Арарата" Роман Павлюченко рассказал о подробностях конфликта с руководством клуба.Напомним, в "Арарате" недовольны поведением форварда, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.– Не знаю, почему так. Такие вопросы лучше задать руководству. Я отвечаю только за ту ситуацию, которая сложилась со мной.– На эту тему пока не готов говорить. На сегодняшний день остаюсь игроком "Арарата". А что будет завтра – не знаю.