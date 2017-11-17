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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Зотов - о ситуации в "Кубани": перевод на индивидуальные тренировки запрещён
Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, комментируя ситуацию в "Кубани", рассказал, какие процедуры проводятся в этом случае.
"При задержке зарплаты проводится стандартная процедура: претензия в клуб, а затем заявление в Палату по разрешению споров. Сама Палата инициировать дело не может, это не в её компетенции. Она может только рассматривать те заявления, которые поданы. Более того, перед подачей заявления должен быть соблюдён претензионный порядок. Сначала должна быть претензия, затем даётся время на устранение нарушений, а затем уже подаётся заявление в Палату", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Ранее один из футболистов клуба сообщил, что сегодня вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина. По словам Зотова, запрещено по указанию тренера без обоснования и в воспитательных целях переводить игроков на индивидуальный режим тренировок.
"Индивидуальные тренировки у нас запрещены. Если вся команда по указанию тренера занимается по одному графику, а несколько человек — по другому, то без обоснования и в воспитательных целях это запрещено", - добавил Зотов.
"При задержке зарплаты проводится стандартная процедура: претензия в клуб, а затем заявление в Палату по разрешению споров. Сама Палата инициировать дело не может, это не в её компетенции. Она может только рассматривать те заявления, которые поданы. Более того, перед подачей заявления должен быть соблюдён претензионный порядок. Сначала должна быть претензия, затем даётся время на устранение нарушений, а затем уже подаётся заявление в Палату", - цитирует Зотова "Чемпионат.сом".
Ранее один из футболистов клуба сообщил, что сегодня вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина. По словам Зотова, запрещено по указанию тренера без обоснования и в воспитательных целях переводить игроков на индивидуальный режим тренировок.
"Индивидуальные тренировки у нас запрещены. Если вся команда по указанию тренера занимается по одному графику, а несколько человек — по другому, то без обоснования и в воспитательных целях это запрещено", - добавил Зотов.
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