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"Крылья Советов" прибыли в Астрахань на матч с "Волгарем"

Сегодня днем футболисты "Крыльев Советов" отправились в аэропорт "Курумоч", откуда чартерным рейсом самарцы вылетели в Астрахань, где завтра проведут матч 24-го тура ФНЛ с "Волгарем".

Перелет занял у самарцев около трех часов.Из аэропорта "Крылья" отправились на стадион "Центральный", где провели предматчевую тренировку. Выезд в Астрахань станет заключительным в первой части первенства ФНЛ.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Волгарь
Сегодня, 16:13
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