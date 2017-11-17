"Крылья Советов" прибыли в Астрахань на матч с "Волгарем"

Сегодня днем футболисты "Крыльев Советов" отправились в аэропорт "Курумоч", откуда чартерным рейсом самарцы вылетели в Астрахань, где завтра проведут матч 24-го тура ФНЛ с "Волгарем".Перелет занял у самарцев около трех часов.Из аэропорта "Крылья" отправились на стадион "Центральный", где провели предматчевую тренировку. Выезд в Астрахань станет заключительным в первой части первенства ФНЛ.