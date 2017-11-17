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Источник: футболистам "Кубани" пообещали выплатить 2-3 зарплаты до 24 ноября

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий "Кубань", пообещал заплатить по 2-3 зарплаты до 24 ноября.

После встречи с руководством футболисты закончили бойкот. Игроки собирались не выходить на матч чемпионата ФНЛ против "Тюмени".

Уже сегодня футболисты тренировались в обычном режиме и смогут выйти на поле в завтрашней игре.

Задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кубань
Сегодня, 19:12
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