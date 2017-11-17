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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Источник: футболистам "Кубани" пообещали выплатить 2-3 зарплаты до 24 ноября
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий "Кубань", пообещал заплатить по 2-3 зарплаты до 24 ноября.
После встречи с руководством футболисты закончили бойкот. Игроки собирались не выходить на матч чемпионата ФНЛ против "Тюмени".
Уже сегодня футболисты тренировались в обычном режиме и смогут выйти на поле в завтрашней игре.
Задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.
"Чемпионат.сом"
После встречи с руководством футболисты закончили бойкот. Игроки собирались не выходить на матч чемпионата ФНЛ против "Тюмени".
Уже сегодня футболисты тренировались в обычном режиме и смогут выйти на поле в завтрашней игре.
Задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.
"Чемпионат.сом"
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