Источник: футболистам "Кубани" пообещали выплатить 2-3 зарплаты до 24 ноября

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий "Кубань", пообещал заплатить по 2-3 зарплаты до 24 ноября.После встречи с руководством футболисты закончили бойкот. Игроки собирались не выходить на матч чемпионата ФНЛ против "Тюмени".Уже сегодня футболисты тренировались в обычном режиме и смогут выйти на поле в завтрашней игре.Задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.