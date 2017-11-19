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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Тихонов: с такой игрой "Волгарь" должен быть выше в таблице
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов подвел итоги матча 24-го тура ФНЛ против астраханского "Волгаря".
"Мы выиграли тяжелейший матч. Уровень борьбы со стороны смотрелся очень прилично. Судейская бригада подняла уровень борьбы до такой степени, что многие удивлялись на трибунах.
Но я считаю, что именно такие игры — с такой борьбой, с таким желанием — нравятся болельщикам. Конечно, было большое количество моментов. Мы могли и пропустить в первом тайме, но выглядели неплохо. Замена Чочиева произошла из-за травмы. В какой-то момент мы потеряли нити игры, но все ребята играли друг за друга, бились, и моментами выглядели неплохо.
Я очень рад, что мы у моего хорошего друга, Юрия Газзаева, забрали три очка и увозим из Астрахани победу. Хочу пожелать "Волгарю" удачи, потому что с такой игрой, с такой командой вы должны быть выше в турнирной таблице", — цитирует Тихонова официальный сайт "Крыльев Советов".
"Мы выиграли тяжелейший матч. Уровень борьбы со стороны смотрелся очень прилично. Судейская бригада подняла уровень борьбы до такой степени, что многие удивлялись на трибунах.
Но я считаю, что именно такие игры — с такой борьбой, с таким желанием — нравятся болельщикам. Конечно, было большое количество моментов. Мы могли и пропустить в первом тайме, но выглядели неплохо. Замена Чочиева произошла из-за травмы. В какой-то момент мы потеряли нити игры, но все ребята играли друг за друга, бились, и моментами выглядели неплохо.
Я очень рад, что мы у моего хорошего друга, Юрия Газзаева, забрали три очка и увозим из Астрахани победу. Хочу пожелать "Волгарю" удачи, потому что с такой игрой, с такой командой вы должны быть выше в турнирной таблице", — цитирует Тихонова официальный сайт "Крыльев Советов".
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