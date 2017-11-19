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Андрей Тихонов: с такой игрой "Волгарь" должен быть выше в таблице

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов подвел итоги матча 24-го тура ФНЛ против астраханского "Волгаря".

"Мы выиграли тяжелейший матч. Уровень борьбы со стороны смотрелся очень прилично. Судейская бригада подняла уровень борьбы до такой степени, что многие удивлялись на трибунах.

Но я считаю, что именно такие игры — с такой борьбой, с таким желанием — нравятся болельщикам. Конечно, было большое количество моментов. Мы могли и пропустить в первом тайме, но выглядели неплохо. Замена Чочиева произошла из-за травмы. В какой-то момент мы потеряли нити игры, но все ребята играли друг за друга, бились, и моментами выглядели неплохо.

Я очень рад, что мы у моего хорошего друга, Юрия Газзаева, забрали три очка и увозим из Астрахани победу. Хочу пожелать "Волгарю" удачи, потому что с такой игрой, с такой командой вы должны быть выше в турнирной таблице", — цитирует Тихонова официальный сайт "Крыльев Советов".
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 12:44
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